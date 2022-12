Mariah Carey | la Regina del Natale è inarrestabile | ecco il suo ultimo successo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ladel: dopo più di 30 anni di carriera, è ancora sulla cresta dell'onda e negli ultimi tempi ha ottenuto l'ennesimoè una celebre cantautrice americana. Nata a Huntington, il 27 marzo 1969, è fra le artiste che hanno venduto il numero maggiore di dischi in assoluto in tutto il mondo. Merito è della sua meravigliosa voce, che riesce ad arrivare a un'estensione a dir poco incredibile, toccando addirittura le cinque ottave. La cantante è famosa per brani che hanno definito una generazione, come Hero, My All e Always be my baby. Insieme a Celine Dion e Whitney Houston è considerata tra le Regine del Pop anni '90.è, però, ancora attiva nel mondo della musica: qualche anno fa, ed esattamente ...

Vanity Fair Italia

si racconta e confessa: 'Soffro di disturbo bipolare da 17 anni, da qualche tempo sono in terapia ma ho vissuto anni difficili e bui, perché tenere tutto nascosto non è stato semplice. ...e la rivelazione hot: ' Ecco con quanti uomini ho fatto sesso '. La cantante di Without you ha rivelato dettagli intimi della sua vita privata e una notizia in particolare avrebbe ... Natale a New York con Mariah Carey: Booking mette in vendita a 20,19 $ un viaggio eccezionale insieme alla cantante All I Want for Christmas is You, una delle canzoni più iconiche del Natale, frutta ogni anno una cifra da capogiro alla sua ...Da quando venne pubblicata per la prima volta, 28 anni fa, la canzone «All I Want for Christmas is You» , Mariah Carey guadagna ogni anno, con l’approssimarsi del ...