Manovra | Meloni ridimensiona le critiche | “Da Bankitalia non ci sono rilievi sostanziali sulle grandi voci”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “La notizia per il governo è chedi questanon ci”state “da parte di. Questa è la cosa più importante. Ladal mio punto di vista è ben fatta, seria, dà segnali importanti in una situazione come quella con cui ci confrontiamo. Soprattutto, non era scontato si facesse unapolitica” in tempi così rapidi. “Abbiamo fatto un buon lavoro”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, da Tirana, dove ha preso parte al vertice Ue-Balcani, difende laeconomica del suo esecutivo. Durante il punto con la stampa al termine della riunione, il premier ha toccato tutti gli aspetti ai quali il governo sta ...

... è fatta, seria, dà segnali importanti in una situazione come quella con cui ci confrontiamo e soprattutto con un tempo rispetto al quale non era scontato che si facesse unache io considero ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, al termine del summit di Tirana."Vuol dire - ha aggiunto - che, secondo me, è unaben fatta, seria, che dà segnali importanti nella ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Da Tirana, dove ha partecipato al vertice Ue-Balcani su immigrazione ed energia, la presidente del consiglio ha spiegato che "la notizia per il ...