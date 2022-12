Manovra economica | il nodo dell’evasione fiscale

...residenti e delle ISP registreranno una evoluzione in linea con l'andamento dell'attività,... Bene, dunque, i segnali di attenzione e maggiore flessibilità, contenuti nelladel Governo ...A parte le misure urgenti sul caro bollette (che sono solo una coda delle politiche di Draghi ) ladel governo Meloni aveva quattro punti forti: flat tax per gli autonomi, riduzione dell'obbligo del bancomat, innalzamento del tetto per l' uso dei contanti, riduzione (e in ...Si accendono le polemiche sulla Manovra economica presentata dal governo per il triennio 2023-25. Tra i provvedimenti calendarizzati sono previste misure ...Si va verso un abbassamento della soglia sotto la quale non scattano sanzioni se l’esercente o il prestatore di servizi si rifiuta di accettare pagamenti con il Pos. Dopo le polemiche di ...