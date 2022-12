Manchester City | deciso il futuro di Gundogan

Calciomercato.com

Madrid (Spagna) 04/05/2022 - Champions League / Real Madrid -/ foto Imago/Image Sport nella foto: Vinicius Junior ONLY ITALY Dalla Spagna rivelano un retroscena sul Brasile di Tite e ...L'interesse dei Gunners va così in direzione di Leroy Sané , che l'allenatore spagnolo conosce dai tempi del. Il Bayern Monaco difficilmente lo lascerà partire, ma il club londinese ... Manchester City, la cessione che può fare spazio a Bellingham Il lavoro della Consob sulle plusvalenze della Juventus, rivela Il Corriere della Sera, è partito dalle valutazioni ritenute eccessive di un calciatore in particolare Emre Can: ...Il Milan può mettere a segno un colpo clamoroso in vista del prossimo calciomercato estivo: occasione dalla Premier League.