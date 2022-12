“Mamma | papà non si sveglia” | Mauro muore improvvisamente nel sonno

(Di martedì 6 dicembre 2022) Agro aversano in lutto per la morte diD’Angelo, sergente maggiore capo dell’Esercito. L’uomo, 41 anni originario di Aversa ma residente a Trentola Ducenta è decedutosotto gli occhi della sua famiglia. Lutto nell’agro aversano,per un malore improvviso Il 41enne era in casa con moglie e figlia quando,, sarebbe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MilanoToday.it

Insomma, se il carattere è quello di, saranno guai per i detrattori.Ora è il mio angelo in paradiso e mancherà moltissimo alla sua, al suoe alla sua amorevole famiglia . Riposa in pace amore mio'. Fuga di monossido in casa: mamma, papà e i 5 figli in ospedale