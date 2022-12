Malato di sclerosi multipla chiede suicidio assistito. 'Pronta ad aiutarlo' - Cronaca - lanazione.it

Felicetta Maltese, attivista dell'associazione Luca Coscioni, ha deciso di raccogliere l'appello di Massimiliano, 44 anni, ..."Mi chiamo Mib e a 44 anni vorrei essere aiutato a morire a casa mia". È l'appello che Massimiliano, toscanodimultipla, ha lancia attraverso l'Associazione Luca Coscioni, alla quale si è rivolto perché vorrebbe porre fine alle sue sofferenza in Italia, senza dover andare all'estero, come ha ...Numeri da record per il Contributo Straordinario di AISLA. Sono 298 i soci che ne hanno richiesto l’accesso in occasione della Giornata Nazionale SLA ...Per la Corte costituzionale il suicidio assistito è possibile e legale quando la persona malata che ne fa richiesta è affetta da una patologia irreversibile, ...