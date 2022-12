Mal di schiena? Ecco tutti i rimedi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il freddo ha peggiorato il vostro mal di? Andando a correre per rimettervi in forma in vista dei pranzi e cene natalizie vi siete “stirati”? In casi come questi può essere d’aiuto la Terapia Resistiva e Capacitiva, da sola o in associazione con sedute di fisioterapia. Conosciuta anche come tecarterapia, si tratta di un’innovativa tecnica in grado di accelerare la naturale e fisiologica reazione riparativa e antiinfiammatoria dei tessuti. Con strumenti di ultima generazione, come la tecarterapia con energia Winback inoltre si possono potenziare ulteriormente i benefici. “La Terapia Resistiva e Capacitiva è una forma di termoterapia (“terapia basata sul calore”) cosiddetta endogena. Diversamente da altre terapie fisiche (come ad esempio laser, infrarossi e ultrasuoni) che emanano calore dall’esterno, è in grado di generare energia termica più o meno intensa ...