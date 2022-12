Agenzia ANSA

Beni per circa 20 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Catania all'imprenditore Sergio Leonardi, 44 anni, ritenuto legato alla 'famiglia' Mazzei di Cosa nostra. Erano ...Al maxiprocesso in Appello contro il clan Casamonica, dove i giudici hanno confermato l'impianto della procura per oltre 40 imputati e l'accusa di, c'è stata un'assoluzione ed e' quella di Cristiano Vitale, un maresciallo della Guardia di Finanza finito a giudizio con l'accusa di favoreggiamento. Dopo una condanna a due anni e mezzo in ... Mafia: Gdf Catania confisca beni per 20 mln a imprenditore Beni per circa 20 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Catania all'imprenditore Sergio Leonardi, 44 anni, ritenuto legato alla 'famiglia' Mazzei di Cosa nostra. (ANSA) ..."Le condanne inflitte oggi agli esponenti del clan Parisi che negli anni scorsi avevano portato avanti un'intensa attività estorsiva ai danni di alcuni imprenditori edili impegnati nella nostra città ...