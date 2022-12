“Ma che ca** vuol dire?” Cruciani sbotta leggendo Elly Schlein

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo aver visto cadere due dei suoi totem, leggasi Mimmo Lucano e Aboubakar Soumahoro, adesso la sinistra sinistra (s’intende un gran pezzo di Pd, ex Pd, giornalisti che tifano Pd e intellettuali alla Saviano-Murgia) credono di aver trovato la nuova àncora di salvezza. È donna. È lebisca, o meglio bisessuale. È stata appoggiata dalle sardine (a proposito, che fine hanno fatto?). Apprezza l’operato delle Ong. E ovviamente ha già avuto tutta per sé una copertina de L’Espresso, tipo Soumahoro, dal titolo “Il coraggio diNo: femminista, ambientalista, progressista, di governo”. Si chiama. Insomma: è perfetta, almeno fino al prossimo possibile flop. Se infattiscalda i cuori di commentatori alla Annalisa Cuzzocrea, non è detto che sia abbastanza forte da scavalcare Stefano Bonaccini nei sondaggi ...

FM-world

... e tra essi spiccano 'Padel - Italia rimbalza'della 'mozione cura di sé' e 'Sushi - In regalo le salse', la mozione asiatica del 'partito all you can it',tra l'altro non è cumulabile con altre ...Credole relazioni, sia del presidente Fedrigadel vicepresidente Emiliano siano state molto ben fatte, esoprattutto abbiano toccato tutti quei puntiriteniamo fondamentali e... 'Visual radio': che cosa è presente ad oggi sul digitale terrestre Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Boris Godunov, i film ispirati all’opera che apre la Stagione del Teatro alla Scala ...