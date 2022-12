L’Ungheria fa saltare il tavolo dell’Ecofin Il veto ai finanziamenti per Kiev posticipa tutti i dossier

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Budapest ricatta Bruxelles a spese diha posto oggi il suosul pacchetto di aiuti da 18 miliardi di euro per l’Ucraina, costringendo la Commissione europea e gli altri paesi dell’Ue a cercare una soluzione alternativa per garantire al paese in guerra le risorse di cui ha bisogno già a gennaio. Lo stop di Budapest è legato al possibile congelamento di 7,5 miliardi di euro di fondi europei che dovrebbe ricevere e che Bruxelles minaccia di trattenere per le violazioni ai diritti fondamentali implementate dal governo di Viktor Orbán. Nei suoi 12 anni di guida del paese il premier ha avuto periodici e aspri scontri con l’Ue su materie come i diritti degli omosessuali e dei migranti oltre che sui controlli disposti per ong, accademici, tribunali e media. Ilai trasferimenti per l’Ucraina è stato ...