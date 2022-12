Luna e Marte al centro di Roma. La mostra dell’Asi

(Di martedì 6 dicembre 2022) Una grande struttura geodetica neldi. Si tratta delladell’Agenzia spaziale italiana (Asi) “Exploring Moon to Mars”, patrocinata dacapitale. Si è svolta oggi in piazza San Silvestro l’inaugurazione del nuovo spazio dedicato all’esplorazione spaziale del satellite naturale terrestre e del pianeta rosso, alla presenza del presidente, Giorgio Saccoccia, e dell’assessore alla cultura del Comune di, Miguel Gotor. Un’iniziativa che vuole raccontare il passato, presente e futuro dell’esplorazione spaziale di. L’allestimento L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (Esa), l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e il supporto di Leonardo e Thales ...

La, opposta al Sole che la illumina dal 16º grado del segno del Sagittario , si fonde conin una congiunzione esatta,che, da agosto di quest'anno fino a marzo del prossimo, sta ...Orion è in grado di andare su, tanto per fare un esempio. Orion, poi, è 200mila volte più ... all'interno, perché quando arriverà il momento, saranno quattro gli astronauti diretti sulla, ...Sorge al centro di Roma la nuova mostra dell’Asi, “Exploring Moon to Mars”che sarà visitabile tutti i giorni fino al 16 dicembre ...L’8 dicembre si perfezionerà l’ultima luna piena del 2022, nel 16º grado del segno dei Gemelli. E siccome una buona chiusura è garanzia di un buon inizio, questa luna è particolarmente importante.