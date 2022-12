Luis Enrique | «La Spagna ha dominato e il Marocco ha vinto Il calcio è meraviglioso per questo»

(Di martedì 6 dicembre 2022)arriva in conferenza stampa a parlare dell’eliminazione dalla Coppa del Mondo. Il ct spagnolo si presenta davanti ai microfoni convito delle sue idee e della formazione schierata, ammettendo un solo errore. L’allenatore iberico esordisce: “Siamo rappresentanti di un Paese come lae dobbiamo saper fare i complimenti al. Ai rigori sono stati più bravi di noi. Eliminazione crudele? Penso che ilsia uno sport, ma con una chiara connotazione che una squadra può vincere senza attaccare. Abbiamo completamentee cercato di vincere. “ Sui rigori “I rigori ci sono costati. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, mi congratulo con loro. Ho scelto i primi tre tiratori, il resto lo hanno deciso i giocatori in base a come si ...

