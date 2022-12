L' UE contro i beni frutto della deforestazione

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) - L'Unione Europea ha approvato una nuova legge per impedire alle aziende di vendere nel mercato comunitario soia, carne bovina, caffè e altri prodotti legati allain tutto il mondo. La legge richiederà alle aziende di produrre una dichiarazione che dimostri che le loro catene di approvvigionamento non contribuiscono alla distruzione delle foreste, prima di vendere merci nell'UE – altrimenti potrebbero incorrere in pesanti multe. Laè una delle principali fonti di emissioni di gas serra e contribuisce fortemente al riscaldamento climatico.

Adnkronos

