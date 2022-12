Lotito | «La Juventus non è ogni male del calcio italiano | in tanti sono abbeverati da lì»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 dicembre 2022) Claudioin aiuto degli amici. (“A Berlusco’ ricordate dell’amici” (cit.)). Soprattutto,scende in campo in aiuto del sistema. Dell’ancien regime. Ecco l’agenzia Ansa. “Oggi tutti parlanodella, ma è una è una di quelle società che ha contribuito al sostentamento del nostro mondo. Insida lì, e non può esseredel. Poi non entro nel merito dei fatti, quello spetta ai magistrati”. Lo ha detto Claudio, presidente della Lazio, parlando del caso Juve a margine del Premio Colalucci. E a chi gli chiede se abbia parlato con Agnelli risponde: “L’ho visto in Senato e l’ho abbracciato. Mi ha ...