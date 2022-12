Lorenzo Guerini è il nuovo presidente del Copasir

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il deputato del Pdè elettodel. Il voto nel corso della riunione di oggi 6 dicembre del Comitato, che conta 10 membri equamente suddivisi tra maggioranza e opposizione. A quest’ultima per legge spetta la presidenza. Viceè Giovanni Donzelli (Fdi), segretario Ettore Rosato di Italia Viva. Per, ministro della Difesa nei Governi Conte e Draghi, si tratta di una seconda volta: ha già guidato il Comitato parlamentare di controllo sull’intelligence nella prima parte della scorsa legislatura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

