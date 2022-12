Londra | in coma 25enne italiano massacrato di botte Rabbia dei familiari | “Abbandonati da tutti”

(Di martedì 6 dicembre 2022) A, unoriginario di Fondi (Latina), Marco Pannone, è inin seguito a un’aggressione subita fuori da un pub nella notte tra venerdì e sabato. Dopo essere stato ripetutamente colpito a pugni, il giovane è stato lasciato a terra agonizzante sul retro del locale. Ilsi trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital. Al momento è giallo sulle cause del pestaggio subito da Pannone nella notte tra venerdì e sabato a Brixton, quartiere nella zona sud ovest della capitale inglese. La famiglia in Italia è stata avvisata sabato mattina, intorno alle 10, su Facebook da un amico del ragazzo: un messaggio scioccante arrivato sul profilo della sorella maggiore dove si diceva solamente che Marco era stato aggredito, che era stato portato in ospedale ...

Un italiano indopo un pestaggio . Il fatto drammatico è avvenuto a, come riporta Tgcom24 . In questo momento, il giovane lotta tra la vita e la morte.Superato lo sconcerto iniziale, i genitori non hanno neppure potuto precipitarsi adal ... Marco è adesso inA Londra, un 25enne italiano originario di Fondi (Latina), Marco Pannone, è in coma in seguito a un’aggressione subita fuori da un pub nella notte tra venerdì e sabato. Dopo essere stato ripetutamente ...adesso si trova in stato di coma. Cosa è successo a Marco Pannone Il pestaggio nei confronti di Marco Pannone è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato scorsi a Brixton, un quartiere nella zona a ...