Lollobrigida | “La manovra funziona | si può rivedere il contante Ma sul reddito non si torna indietro”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’impianto della, gli interventi ‘cardine’ non sono messi in discussione, sì a correttivi ‘marginali’. Intervistato da La Stampa, Francescofa il punto della navigazione del governo anche alla luce delle critiche di Bankitalia e Corte dei Conti. “L’establishment aveva verso di noi un pregiudizio originario e naturale. Ma davanti a un consenso così ampio e a una coesione interna totale sono venuti meno quei sospetti. Poi è ovvio che ognuno fa il suo mestiere”, dice il ministro della Sovranità alimentare.: l’ossatura dellanon è in discussione “L’ossatura dellanon è in discussione. E anche i mercati stanno dimostrando di apprezzare. Se ci chiedono di mantenere così com’ è ildi cittadinanza noi diciamo ...