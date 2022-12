LIVE Portogallo-Svizzera | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si gioca per affrontare il Marocco

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SPAGNA DALLE 16.00 19:39 In questa partita siper conquistare un traguardo storico per entrambe le squadre, il passaggio ai quarti di finale La vincente di questo incontro sfiderà ilche ha sconfitto ai rigori la Spagna, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. 19:35 Scelta a sorpresa per il Commissario tecnico portoghese Santos, che schiera dal primo minuto Goncalo Ramos, al posto di Cristiano Ronaldo. Fuori dall’undici titolare anche Rafael Leao. 18:55 Definite le formazioni ufficiali:(4-3-3): Diogo Costa, Dalot, Ruben Dias, Pepe, Cancelo, Otávio, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Goncalo Ramos, Joao Felix. CT.Santos....