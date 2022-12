LIVE Portogallo-Svizzera | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | pochi minuti al via | Cristiano Ronaldo parte dalla panchina!

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MAROCCO-SPAGNA DALLE 16.00 19:51 Per la formazionel’obiettivo è di continuare a sorprendere, come fatto nella scorsa edizione degli Europei, in cui eliminarono la Francia campione del mondo, e nel girone di qualificazione dei, in cui ha eliminato, ahinoi, l’Italia fresca campione d’Europa. Gli elvetici si sono ben comportati anche in questo torneo, in cui hanno rischiato di uscire imbattuti anche dallo scontro con il temibile Brasile. 19:48 Lainvece va alla caccia del primo quarto di finale dal 1954!! La nazionale elvetica infatti dopo aver conquistato per tre volte inanni l’accesso ai quarti ha aperto un lungo digiuno, che i tifosi svizzeri sperano termini ...