LIVE Portogallo-Svizzera | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | iniziato l’ultimo ottavo di finale

(Di martedì 6 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MAROCCO-SPAGNA DALLE 16.00 3? Rimane a terra Embolo dopo aver subito un colpo al viso da parte di Ruben Dias. Secondo l’arbitro tutto regolare, si ripartirà quindi con una rimessa laterale per il. 2?che prova subito a prendere il controllo del gioco, dialogando nello stretto attorno all’area avversaria. 1? INIZIATA! Prende il via anchedi! 19:59 Tutto pronto per l’inizio della partita. Ild’avvio toccherà alla formazione. 19:57 Terminati i due inni! Le squadre ora verranno sottoposte alle foto di rito, prima del sorteggio e deldi inizio. 19:54 Le due ...

Al Lusail Iconic Stadium il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra e Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar tra e ...