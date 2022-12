LIVE Marocco-Spagna 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Dani Olmo al volo manda alto

(Di martedì 6 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PORTOGALLO-SVIZZERA DALLE 20.00 PAGELLE86?che ora ci prova nel finale di partita. 84? Fuori Aguerd, dentro El Yamiq nel. 82? Amallah, En-Nesyri e Mazraoui vanno fuori, dentro Cheddira, Sabiri e Allah nel. 80? Pronto un cambio anche per il. 78?al. 76? Giallo per Laporte, fallo su Hakimi. 74? Dentro Nico Williams, fuori Ferran Torres nella. 72?che ora sta dominando il gioco. 70? Lungo possesso palla della. 68? Morata che viene ...

All'Education City Stadium il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali trae Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar trae ...FORMAZIONI UFFICIALI- SPAGNAMAROCCO (4 - 3 - 3): Bonou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal. CT: Regragui. SPAGNA (4 - 3 - 3): Unai Simon; ...Quando si dice il destino. Achraf Hakimi con il suo Marocco affronterà proprio la Spagna negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar 2022. Per il forte difensore rossoverde, ora in forza al… Leggi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...