LIVE Marocco-Spagna 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Asensio manda sull’esterno della rete

(Di martedì 6 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PORTOGALLO-SVIZZERA DALLE 20.00 PAGELLE45? Ci sarà solo un minuto di recupero. 43? Boufal sta dominando sulla fascia sinistra. 41? Aguerd tutto solo di testa non trova la porta. 39? Si cominciano a scaldare gli uomini delle due panchine. 37? Ziyech per Hakimi, passaggio troppo lungo. 35? Incredibilmente manca precisione nellaquesta sera. 33? Ottima partita dillo del. 31? Sinistro di Mazraoui, para Unai Simon. 29? Lancio troppo lungo di En-Nesyri da parte di Saiss. 27? Anticipato Dani Olmo in fase offensiva. 25?che rischia con un grave svarione difensivo. 23? Tiro diche finisce ...

Tiro a giro sopra la barriera 2022 - 12 - 06 16:09:49 10' Tanto possesso palla Spagna in questi primi 10 minuti 2022 - 12 - 06 16:00:20 1' Batte la Spagna in divisa celeste, ilin maglia ...All'Education City Stadium il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali trae Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar trae ...Nel penultimo ottavo di finale, Spagna e Marocco si affrontano per un posto tra le prime otto del Mondiale. La squadra di Luis Enrique arriva da seconda nel gruppo E con Giappone, Germania e ...Nel penultimo ottavo di finale la Spagna affronta il Marocco che ha vinto il suo gruppo davanti alla Croazia. Luis Enrique torna al tridente con Ferran Torres, Asensio e Dani Olmo: panchina per Morata ...