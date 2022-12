LIVE Marocco-Spagna 0-0 3-0 dcr | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | i Leoni dell’Atlante affondano le Furie Rosse! Video e pagelle

(Di martedì 6 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 (DCR): HIGHLIGHTS E SINTESI CHI AFFRONTERÀ ILAI QUARTI DI FINALE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO, TV, STREAMING LADI PORTOGALLO-SVIZZERA DALLE 20.003-0 dcr 18.51 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 18.49 Finisce una partita lunghissima che si conclude con l’impresa delche vince ai calci di rigore. Bounou para due calci di rigore. Ilaffronterà ai quarti di finale la vincitrice di Portogallo-Svizzera. HAKIMI, segna con il cucchiaio,3-0. IL ...

Chi vince affronta proprio la Spagna, che nel pomeriggio ha eliminato il, nel quarto in programma sabato alle 16. STATISTICHE E PRECEDENTI - Entrambe le formazioni sono reduci dall'...E ai rigori tocca a Bono trasformarsi in eroe di giornata ipnotizzando Sarabia, Soler e Busquets con Hakimi che, in panenka, batte Unai Simon e manda ilai quarti di finale per una prima ...Nel penultimo ottavo di finale, Spagna e Marocco si affrontano per un posto tra le prime otto del Mondiale. La squadra di Luis Enrique arriva da seconda nel gruppo E con Giappone, Germania e Costa ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...