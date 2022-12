(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos Salute) - Sanità ealdi, l'appuntamento alla suasulle innovazioni in campo sanitario che si terrà oggi, martedì 6 dicembre, dalle 10.30, all'Università Campus Bio-Medico di Roma (via Alvaro del Portillo, 21)., organizzato da Core in collaborazione con il Campus Bio-Medico partner accademico dell'iniziativa, nasce con l'obiettivo di analizzare le maggiori trasformazioni sul tema e le potenzialità offerte dall'tecnologica e digitalizzazione per progettare la medicina del futuro. Ad aprire i lavori Carlo Tosti, presidenteFondazione Policlinico universitario Campus ...

... sui temi dei Media, Digitale, Telco, Tecnologia, Industria ed. con due grandi novità ... La travolgente vita di Miguel Bosé è aldella miniserie biografica in 6 episodi dedicata all'...... mettendo alla sostenibilità, la massima accessibilità e l'integrazione nel tessuto urbano ... la fermata si è aggiudicata il finanziamento dall'Unione Europea " Horizon 2020 per l'... L'innovazione al centro della prima edizione di Healthcare Innovation Forum (Adnkronos) – Sanità e innovazione al centro di Healthcare Innovation Forum , l’appuntamento alla sua prima edizione sulle innovazioni in campo sanitario che si terrà oggi, martedì 6 dicembre, dalle 1 ...Dal 1995 oltre 1,5 milioni di giovani hanno lasciato il Sud Italia per cercare nuove opportunità lavorative spostandosi prevalentemente nelle regioni ...