L' Indonesia vieta il sesso fuori dal matrimonio | punibili anche i turisti in vacanza a Bali

... la norma si applica infatti anche agli stranieri residenti ine ai turisti , che a ... In base alla nuova norma cheogni rapporto sessuale non sancito dalle nozze, ovviamente, anche l'...Ad essere venduta non sarà infatti la proprietà delle isole - la legge indonesiana lo- ma le quote di una società con diritti di sviluppo, la PT. Leadership Islands(LII), che ...Niente sesso fuori dal matrimonio, siamo indonesiani: il Parlamento di Giakarta ha approvato oggi alcuni articoli di legge che vietano ogni rapporto sessuale fuori dal vincolo nuziale, e di conseguenz ...No al sesso fuori dal matrimonio, il parlamento indonesiano ha approvato a maggioranza gli emendamenti legislativi. La stretta nel paese a maggioranza musulmana arriva insieme ad altre importanti modi ...