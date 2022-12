L' Eredità riabbraccia Claudia Corda | ora lavora in una casa cinematografica

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 6 dicembre 2022) La puntata di martedì 6 dicembre de L'è partita dopo le 19.00 e, esattamente come la sera prima, Flavio Insinna è partito direttamente con il gioco del Triello. Per riuscire a stare dentro a questo orario di buca, al game show di mamma Rai non è rimasta altra scelta che accorciare i tempi. ‘Che cos'è questa confusione?' ha detto il conduttore in apertura, provando a calarsi nei panni degli spettatori e spiegando per l'ennesima volta che con i mondiali in corso L'continuerà a subire questi cambiamenti nella programmazione. C'è da dire che in questa puntata è riapparsa un'altra campionessa molto nota ai fedeli spettatori del game show…! Chi èe quanto ha vinto a L', di ...