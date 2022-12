Leao e i segnali d’amore verso il Milan | vertice per il rinnovo dopo il Mondiale

(Di martedì 6 dicembre 2022) Rafaellanciadal Qatar alilci sarà ilper ildi contratto con il portoghese Rafaellanciadal Qatar alilci sarà ilper ildi contratto con il portoghese. Ora la volontà del club è lasciarlo tranquillo per la rassegna iridata, ma alla pubblicazione dei suoi gol il portoghese ha ritwittato scrivendo “Altri ne arriveranno”. Un segnale positivo e che lascia intendere ottimismo per la firma sul. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Rafaellanciad'amore dal Qatar al Milan, dopo il Mondiale ci sarà il vertice per il rinnovo di contratto con il portoghese Rafaellanciad'amore dal Qatar al Milan, dopo il ...L'attaccante portoghese del Milan , Rafael, ha regalatopositivi a tutti i tifosi rossoneri in merito al tanto discusso rinnovo , da realizzare da qui a breve. Il calciatore ha infatti commentato un video sui social del club ...Il Milan nei prossimi giorni proverà a chiuderà un'importante operazione di mercato. La decisione definitiva attesa subito dopo il Mondiale.Rafael Leao lancia segnali d’amore dal Qatar al Milan, dopo il Mondiale ci sarà il vertice per il rinnovo di contratto con il portoghese Rafael Leao lancia segnali d’amore dal Qatar al Milan, dopo il ...