Le stazioni segrete della polizia di Pechino per controllare i cinesi nel mondo | ben 11 sono in Italia

La versione di Pechino: solo 'di servizio' - Pechino, tuttavia, ha affermato che gli uffici sono soltanto 'di servizio' per assistere i propri connazionali nelle procedure ...Sorvegliare e punire, controllare e rimpatriare: sono queste le funzioni delle 102 unità di polizia segreta installate dalla Cina in decine di paesi del mondo , per tenere sott'occhio i suoi cittadini ...L'indagine di Safeguard Defenders ha portato alla luce un fenomeno controverso. Che riguarda da vicino anche l'Italia ...Pechino sostiene che gli uffici svolgano solo pratiche burocratiche, ma l'intelligence vuole vederci chiaro. Il sospetto è che vengano usate per cercare, e arrestare, i dissidenti scappati all'estero ...