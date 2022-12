ilGiornale.it

...aveva annunciato la realizzazione di un velivolo senza pilota capace di guidare per... si prendono cura della natura e dedicano una parte significativa delle loroagli altri, a coloro che ...E la nave va. Nonostanteimpedimenti e l'ostilità di un governo "securista", la nave salvavite torna a solcare il Mediterraneo. Domenica la nave Geo Barents, dell'ong Medici senza Frontiere, ha soccorso 74 persone ... Le mille vite del Generale Lee, l'auto più famosa della tv Partito il piano di riforestazione urbana del Campidoglio del valore di un milione di euro sul colle di Villa Ada a margine dei Parioli ...Da Una poltrona per due a Capodanno a New York e Love Actually, le commedie cult che non smettiamo mai di guardare tutti gli anni a Natale: le piattaforme ...