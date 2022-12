Le Iene | Belen Rodriguez e Teo Mammuccari fanno scintille Verità o finzione?

Durante Le, il programma Mediaset, Nina Palmieri ha lanciato un appello: "Se ve la sentite, ... ancheRodriguez ha raccolto l'appello tagliandosi in diretta una ciocca Vai alla FotogalleryNuova puntata de Le. In attesa del consueto appuntamento di martedì 6 dicembre, è Platinette a commentare il programma di Italia1 ricordando la maretta tra i conduttori Teo Mammucari eRodriguez . 'Sono sempre ...A Le Iene, tra i conduttori Teo Mammuccari e Belen Rodriguez volano ogni tanto delle scintille e si creano degli attriti. Ma sarà la verità o una costruzione ad arte degli autori Vediamo cosa è succe ...Belen Rodriguez non perde di vista il suo ex Antonino Spinalbese. La showgirl pare che monitorerebbe con attenzione quello che fa il padre di sua figlia, Luna Marì, all'interno della ...