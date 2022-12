Pianeta Milan

... docu - serie sui disagi mentali, soprattutto(anoressia, autolesionismo, depressione...). Mi fa ridere che a volte si dica di me che ho partecipato aItalia... Non ci ho mai pensato in ...Dieci anni prima era stata elettaRomagna nel contest diItalia . L'uomo la sfregiò al ... Ha vinto 17 Coppe delle Nazioni, sei titoli italiani e due Europei nel salto a ostacoli. ... Le giovanili, Miss Italia e il vino: i 26 anni di Davide Calabria Vestire il sacro e il regale: Anton Giulio Grande è uno degli stilisti più appezzati a livello mondiale. Le sue creazioni sartoriali sono apprezzate non solo dalle supermodelle più celebri, ma anche d ...Oxa, Mengoni, Grignani, Paola e Chiara, Elodie, Madame, Articolo 31, Ultimo. Amadeus annuncia i primi 22: presto altri 6 nomi da Sanremo Giovani.