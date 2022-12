Lanciamissili “modificati” all’Ucraina per non colpire la Russia | la mossa degli Usa per scongiurare l’escalation

(Di martedì 6 dicembre 2022) Peril rischio di un’escalation militare ed assicurarsi che Zelensky rispetti gli accordi che prevedono che l’Ucraina non attacchi lacon armi americane, gli Stati Uniti avrebbero modificato segretamente il sistema di artiglieria deiHimars inviati a Kiev così che il Paese aggredito non possaobiettivi su territorio russo. Secondo quanto rivela il Wall Street Journal, l’amministrazione di Joe Biden avrebbe richiesto alcuni accorgimenti sulle 20 camionette High Mobility Artillery Rocket Systems sulle quali sono montati i lanciarazzi in grado di lanciare missili a una distanza massima di 300 chilometri. Fonti governative statunitensi hanno parlato di “modifiche precauzionali” ritenute “necessarie” dall’amministrazione Usa. Dall’America sono arrivati in Ucraina anche le munizioni ...

