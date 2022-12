Lampedusa | morta una bambina di 6 mesi nell' hotspot sbarcata poche ore prima con la mamma

L'ennesima tragedia è avvenuta nell'hotspot didove una neonata di sei mesi ènella struttura di contrada Imbriacola. Era sbarcata ieri pomeriggio al molo Favaloro e trasferita insieme alla mamma nel centro di primo soccorso. Oggi ...22.30 Muore a 6 mesi in hotspot aUna neonata di 6 mesi ospite nell'hotspot di: era arrivata ieri pomeriggio assieme alla madre. Non sono chiare le cause del decesso. Le condizioni della bambina poco dopo l'arrivo sull'isola siciliana sembravano buone, non ...L'ennesima tragedia è avvenuta nell'hotspot di Lampedusa dove una neonata di sei mesi è morta nella struttura di contrada Imbriacola. Era sbarcata ieri pomeriggio al molo Favaloro e trasferita insieme ...08:34 - “Operazione Chicane”, maxi frode attraverso fatture false: 11 misure cautelari +++08:20 - Cattolica Eraclea, ladri “visitano” ristorante: portati via elettrodomestici e arredi +++08:12 - Fines ...