Lamborghini Squadra Corse annuncia Grosjean per il Le Mans Daytona Hybrid 2024

Motorsport.com - IT

Corse annuncia Romain Grosjean come Factory Driver a partire dalla stagione 2023. Il pilota svizzero - francese affiancherà all'impegno in classe GTD PRO dell'IMSA Weathertech ...... arrivato a Faenza a bordo di una fiammante Dallara, scortata da unadella Polizia ... Sarà molto utile per la, il suo supporto sarà importante per crescere insieme'. La cerimonia ... WEC | Lamborghini Squadra Corse annuncia l'ingaggio di Grosjean In questo nuovo video di Motorsport.com, Romain Grosjean, nuovo pilota Lamborghini Squadra Corse, ci racconta in esclusiva com'è nata la trattativa che lo ha portato ad accettare il progetto della Cas ...La Casa di Sant'Agata Bolognese ha annunciato l'ingaggio di Romain Grosjean. L'ex pilota di F1 farà il suo esordio a Daytona sulla Huracan GT3 EVO2 e sarà uno dei quattro piloti titolari scelti per il ...