Lady Gaga | condannato a 21 anni di carcere l' uomo che sparò al suo dog sitter

È stato condannato a 21 anni di carcere James Howard Jackson, l'uomo che insieme ad altri quattro complici lo scorso anno a Los Angeles partecipò al rapimento dei Bulldog francesi die sparò al dogsitter della cantante. Ryan Fischer venne colpito al petto in una strada di Hollywood nel febbraio 2021 mentre stava portando a spasso Koji, Gustav e Miss Asia nei pressi di ...Al momento, Margot Robbie divide il ruolo di Harley Quinn con, che interpreterà il personaggio nel sequel di Joker , acanto a Joaquin Phoenix . Non sappiamo ancora cosa accadrà al futuro ...L'uomo aveva sparato al dogsitter e sottratto alla popstar i due bulldog francesi. La sentenza è arrivata nelle scorse ore.James Howard Jackson è stato condannato dal tribunale di Los Angeles a 21 anni di carcere per tentato omicidio ...