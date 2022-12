Globalist.it

Lo riporta il Financial Times, secondo cui circa 19 petroliere sono ferme nelle acque territoriali della, nei pressi del Golfo dei Dardanelli dopo che Ankara ha chiesto a tutti i cargo che ...Da maggio, infatti,lal'allargamento dell'Alleanza Atlantica chiedendo l'estradizione di diversi curdi, accusati di essere simpatizzanti o militanti di movimenti curdi classificati ... La Turchia blocca quasi 20 petroliere dopo il tetto ai prezzi dalla Ue Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Perchè non arriva l'ufficialità del ritiro del Napoli in Turchia L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela la verità riguardo questa questione riportando che tutto è stato delineato, ma senza ...