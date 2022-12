La Trump Organization condannata per frode fiscale

Una giuria di New York ha condannato due società della, la principale azienda dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald, per forde fiscale e falsificazione di documenti aziendali. Come scrive la CNN, laCorporation e la ...Leggi Anche Laincriminata per frode fiscale di 15 anni - L'ex presidente: 'Caccia alle streghe che divide il Paese' Leggi Anche Usa,a processo per frode fiscale a ottobre 2023: l'ex ...Nuovo duro colpo alla credibilità di Donald Trump anche in vista della sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali americane del 2024. La Trump Organization, società dell’ex presidente degli ...La Trump Organization è stata ritenuta colpevole di tutte le accuse nel processo celebrato a New York. Lo ha stabilito una giuria dopo due giorni di camera di consiglio. La holding del ...