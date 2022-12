Pianeta Milan

... e soprattutto il valore di una grande opera che rientra a pieno titoloreti trans - europee ... che si è battuto anche per inserire in legge di bilancio 3 miliardi di euro per laStatale ...... nella città nord - occidentale di Urumqi, in Cina , i manifestanti sono scesi inper ... Scene simili si sono ripetutecittà e nei campus universitari di tutta la Cina , in un ondata di ... La strada nelle giovanili, i social e il vino: i 26 anni di Calabria Le iniziative della Comunità per il periodo delle feste: il Pranzo di Natale e la nuova guida per trovare mense, guardaroba, docce ...Dopo il superamento della fase pandemica acuta con la sospensione delle strategie sociali di distanziamento e di interdizione delle normali libertà di movimento, si torna a parlare ...