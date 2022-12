La storia di Roban Lampkin | i dottori sbagliano la diagnosi | «Hanno sottovalutato i sintomi»

Leggi su tvzap

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ladi: gli inizi SOCIAL. La prima cosa chenotò furono le bolle. Piccole palline compatte nelle sue urine, sulla superficie dell’acqua del gabinetto. «Non l’avevo mai visto in vita mia. Erano delle bolle rimaste sul bordo». Il suo medico inizialmente pensava potesse essere una specie di proteina nella sua urina, che può essere un segnale di avvertimento per danni ai reni, ma il medico non ci ha pensato troppo. >> Giovanni Allevi, il messaggio dall’ospedale: cos’è successo I primiCon il passare degli anni,iniziò a sviluppare una vasta gamma di problemi di salute, alcuni dei quali erano difficili da ignorare. Ad un certo punto, nell’autunno del 2019, la sua lingua e l’interno ...