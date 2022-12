La ripresa al Filadelfia

... Aina e Djidji) prima delladella stagione: intanto la squadra si sta allenando alprima di raggiungere il ritiro spagnolo per preparare ladel campionato. La speranza di ...Il club granata è al lavoro alin vista delladel campionato di Serie A. Tutti presenti tranne Singo . Il motivo Il giocatore è alle prese con un infortunio da non sottovalutare ...TORINO - A Davide Vagnati il lavoro non manca. Mentre sta dando una “sbirciatina” al Mondiale in Qatar per cercare l’occasione giusta per rinforzare la squadra, a Torino deve risolvere alcune question ...Brutta notizia per il Torino e per l'allenatore della compagine granata Ivan Juric: l'esterno Wilfried Singo è stato costretto a non prendere parte alla ripresa degli allenamenti allo stadio Filadelfi ...