(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono 250mila euro destinati a “Progetti per attività teatrali eli” e 200mila euro da investire in “Eventi turistici di rilevanza internazionalele”. Il totale fa 450mila. E’ questa la cifra riservata al Comune di Benevento dallaCampania nell’ambito delper lae i benili 2022/23. Poteva andare meglio? Sì. O almeno questa è la sensazione. Sensazione rafforzata dalla consapevolezza che nelnon vi è altra traccia di(che però potrebbe rientrare in tutta una serie di capitoli di finanziamento ‘generici’). Insomma, a voler ricordare le doglianze espresse di recente in conferenza stampa da Clemente Mastella e Gianluca Festa (leggi qui), di ...

anteprima24.it

Intesa tra i due presidenti disu sanità, scuola e Mezzogiorno verso le primarie progressiste del prossimo febbraio ... spesso in contrasto con la linea romana o comunque in primoper un ......progetti piemontesi per la gestione dei rifiuti urbani che si sono aggiudicati i fondi del...rifiuti con importanti ricadute ambientali ed economiche " sottolineano il presidente della... La Regione e il Piano Strategico per la Cultura: solo le briciole per Sannio e Irpinia Milano, 6 dic. (Adnkronos Salute) - L’ospedale Luigi Sacco di Milano punto di riferimento per tutta l’area milanese, affiancando gli ospedali che ...(Adnkronos) – I consigli di sorveglianza e gestione di Alperia hanno approvato il piano industriale 2023-27 e la Vision 2031, il piano strategico di Alperia che riassume le visioni del management, dei ...