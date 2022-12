La provocazione di Ivana al Giappone | la sexy tifosa croata poi rimedia

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 6 dicembre 2022)Knoll sta facendo parlare molto di sè ai Mondiali del Qatar 2022. Laè seguitissima e amatissima, non solo sui social ma anche in giro per il Qatar, dove incanta tutti con i suoi outfite bollenti, nonostante le regole rigide previste per gli stadi. Lafarà ancora sognare tantissimi appassionati, con nuovi looke tanti aggiornamenti sui social, grazie alla vittoria di ieri della sua Croazia ai rigori contro il, negli ottavi di finale della rassegna iridata. La prossima sfida sarà tosta per i croati, che affronteranno il Brasile per un posto in semifinale esicuramente penserà ad un outfit indimenticabile, consapevole che quella potrebbe essere l’ultima ...