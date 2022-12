La politica e suoi protagonisti | dal teatrino siamo passati alla farsa da avanspettacolo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 dicembre 2022) La domenica pomeriggio, in questo particolare momento storico, è diventata un grande contenitore di dibattiti a sfondo politico o che pretenderebbero di esserlo. Ammesso, ma non concesso, che il loro palinsesto sia composto in buona parte da argomenti seri e di largo interesse, non è facile da accettare da parte di chi assiste a questo genere di talk show, a volte grotteschi, altre volte penosi, ciò che passa sullo schermo. Chi vi partecipa, conduttori e ospiti, trovano il coraggio e l’ impudenza di affrontare con il sorriso sulle labbra argomenti che definire più che seri non rende la loro drammaticità. È pur vero che spesso e volentieri ideldellaportino in scena farse dadi infima qualità. Come accadeva sovente per i loro modelli di riferimento, quegli improbabili ...