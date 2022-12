La magia del Natale alla Reggia di Portici

(Di martedì 6 dicembre 2022) Parte la sesta edizione diin, dall’8 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023 presso il Galoppatoio Reale delladiladelprende vita con un programma dedicato sia agli adulti che ai più piccini. Spettacoli, presentazioni di libri, teatro, animazione, visite guidate, seminari, stand di prodotti tipici e di artigianato animeranno le giornate. Inoltre, la presenza di postazioni in cui si realizzeranno esperimenti e dimostrazioni scientifiche consentiranno di divulgare le tematiche di ricerca affrontate al Dipartimento di Agraria, mentre lo staff di orientamento fornirà indicazioni sull’offerta didattica agli interessati. Un’ occasione particolarmente importante quest’anno, in quanto ricorre l’anniversario dei ...

Agenzia ANSA

...affascinanti nei libri di Sapkowski era proprio capire come è nata la specie tra le più forti... scienza e, che sono cose così diverse da ciò che vediamo in The Witcher". Lauren Hissrich ha ...Anche se si perde ladella spedizione a mano. E naturalmente si parla e si discute sempre più ... a loro volta, ne possono ricevere dalle più diverse regionimondo. Finora si sono registrati ... La magia del Natale a Cinecittà World - Evasioni Il suggestivo borgo di Montaperto, frazione del comune di Montemiletto nel cuore dell’Irpinia, verrà avvolto dalla magia del Natale nel mese di dicembre grazie alla seconda edizione del Presepe Vivent ...Di tutto ciò che avviene al di fuori del Regno Unito “parallelo” creato dalla fantasia di J. K. Rowling veniamo a conoscenza solo da ...