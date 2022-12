La lista delle violazioni della privacy degli utenti di Clubhouse è bella lunga

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lariscontrate a carico dida parte del Garante: scarsa trasparenza nell’utilizzo dei dati, tempi di conservazioneuadio indefiniti per contrastare eventuali abusi, la possibilità per ogni utente di memorizzare e condividere gli audio senza il consenso di chi viene registrato, profilazione e condivisioneinformazioni sugli account senza una corretta base giuridica. E si potrebbe andare anche oltre sulla violazione. LEGGI ANCHE >>> Che fine ha fatto, il socialaudio per eccellenza La multa del Garante per la violazione...

Italia Informa

... ogni giorno 86 donne sono vittime di reato di genere e a questasi deve aggiungere il numero dei tentati omicidiviolenze di ogni sortaprevaricazioni e abusi difficilmente ......insediamento nel territorio facevano sì che ogni eletto si configurasse come portatore di un consenso personale che concorreva a costituire il patrimonio elettorale della. La selezione... New York e Singapore in cima alla lista delle città con la vita più cara L’architetto Paolo Verdeschi affronta il tema del recupero del patrimonio architettonico del Novecento prendendo in esame il complesso progettato da Moretti a Roma ..."Il Festival di Sanremo deve fare ascolti, molti ascolti, e forse ha bisogno anche del vostro malcontento per funzionare..." ...