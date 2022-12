La Lega e il grande ritorno delle Province | «Così più servizi ai cittadini»

Leggi su open.online

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lavuole il. Con «funzioni, eletti, denari e poteri», come ha spiegato ieri il leader Matteo Salvini. Perché «la scelta diretta deiè qualcosa che porterà piùe minori oneri», come ha sostenuto in colmento con il festival “L’ItaliaRegioni eautonome” ieri. La legge Delrio del 2014 ha trasformato lein enti di secondo livello. Con riduzionecompetenze (trasferite alle Regioni) e del numero (da 107 a 97). Mentre il referendum costituzionale voluto dall’allora premier Matteo Renzi prevedeva la cancellazione della parola dalla Carta Fondamentale. Ma è stato bocciato. E ora il centrodestra pone le basi ...