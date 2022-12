"La forza mite che unì il pool anti-mafia". Piero Grasso ricorda Antonino Caponnetto

(Di martedì 6 dicembre 2022) AGI - "Conobbi personalmentequando, studiando le carte del maxiprocesso, lo incontrai nella sua stanza. Mi dette un buffetto sulla guancia, che somigliava più ad una carezza e mi disse 'fattiragazzo, vai ava schiena dritta e testa alta e segui soltanto la voce della tua coscienza'. Ancora oggi, in mezzo alle difficoltà, quelle parole mi permettono di affrontare situazioni anche spiacevoli". Nel giorno del ventennale dalla morte del giudice, è il presidentea tratteggiarne all'AGI il ricordo ed a spiegare il suo "rigore morale, la spina dorsale d'acciaio, che gli italiani impararono a conoscere dopo le stragi, quando la sua corazza per un attimo si abbasso', con la frase 'è tutto ...

L'ex presidente del Senato affida all'AGI, nel giorno del ventennale dalla morte, un ritratto intimo del giudice: "Ancora oggi, in mezzo alle difficoltà, le sue parole mi permettono di affrontare situ ...Giovedì 8 dicembre in prima nazionale il nuovo spettacolo di Marina Allegri e Maurizio Bercini prodotto dal Teatro delle Briciole Solares Fondazione ...