La diretta della messa bloccata su Facebook per i diritti dei Mondiali | lo strano caso di un prete di Genova

(Di martedì 6 dicembre 2022) Meta ha bloccato la paginagestita da Don Paolo Marré Brunenghi nella quale il sacerdote trasmetteva lainda quando è iniziata la pandemia. In servizio alla parrocchiaRisurrezione di Gesù Cristo di Borgoratti, nel Genovese, Don Paolo ha mandato online l’ultima5 giorni fa, giovedì 1 dicembre, quando ha ricevuto un «cartellino rosso» dal colosso social per aver violato «id’autoreFIFA World Cup» in un video in cui, come sempre, celebrava la. Il sacerdote si è detto sorpreso e contrariato. Al Corriere ha dichiarato: «Prima questi di Meta mi hanno mandato degli avvisi dicendomi che avrebbero tagliato qualcosa dai miei video, che sono solo messe, e poi mi hanno bloccato dicendo che violavo i ...