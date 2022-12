Agenzia ANSA

Via libera dell'Aula dellaal decreto legge sul riordino dei ministeri. Il testo, approvato con 164 voti a favore, 131 contrari e due astenuti, ora passa al Senato. Il provvedimento scade il 10 gennaio. . 6 dicembre 2022A distanza di un mese e mezzo dalla nascita del Governo Meloni , continua a far discutere la decisione di inserire la parola 'merito' nella nominazione del nuovo ministero dell'Istruzione : in fase di ... La Camera approva il decreto sul riordino dei ministeri (ANSA) - ROMA, 06 DIC - Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge sul riordino dei ministeri. Il testo, approvato con 164 voti a favore, 131 contrari e due astenuti, ora passa al Senato. Il ...A distanza di un mese e mezzo dalla nascita del Governo Meloni, continua a far discutere la decisione di inserire la parola ‘merito’ nella nominazione del nuovo ministero dell’Istruzione: in fase di c ...