Koulibaly saluta i Mondiali | il bilancio del Senegal VIDEO

Tuttosport

L'Ecuador, mestamente, torna a casa eQatar 2022. È mancato Manè, mancherà ancora Manè, ma ... da un capitano all'altro: Enner Valencia sbaglia, Kalidousegna. C'è chi sale e c'è chi ...... proprio il numero di Papa Bouba Diop, enon a caso ha segnato il gol decisivo. Chissà ... Dell'Olanda, invece, sinceramente ho visto poco e niente, più per fastidio verso il Qatar che... Koulibaly saluta il Mondiale, il bilancio del Senegal in Qatar Il Senegal è uscito dai Mondiali dopo aver perso negli ottavi di finale contro l'Inghilterra (0-3). Quale è il bilancio complessivo per Koulibaly e compagniNonostante la dura sconfitta del Senegal, l'ex azzurro Kalidou Koulibaly viene comunque valutato da 6, tra i pochi a salvarsi nella sua nazionale Nonostante la dura sconfitta del Senegal, l'ex azzurro ...